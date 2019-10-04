Özcan Deniz villayı eski eşine bırakıp taşındı, kirası dudak uçuklattı
Özcan Deniz, boşanmasına rağmen aynı evde yaşadığı Feyza Aktan ile sonunda evini ayırdı
MAGAZİN 04.10.2019, 08:52
Ünlü sanatçı Zekeriyaköy'deki birleşik iki villayı eski eşine ve oğluna bırakıp çıktı.
Günaydın'dan Bülent Cankurt'un haberine göre; Özcan Deniz yan sitede aylık 20 bin TL'ye villa kiraladı.
Haziran'da boşanmışlardı
Kuzey adında bir oğulları olan Özcan Deniz ile Feyza Aktan, geçtiğimiz mart 2018'de nikah masasına oturmuş, haziran 2019'da boşanmıştı.
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