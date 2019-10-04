Özcan Deniz villayı eski eşine bırakıp taşındı, kirası dudak uçuklattı

Ünlü sanatçı Zekeriyaköy'deki birleşik iki villayı eski eşine ve oğluna bırakıp çıktı.

Günaydın'dan Bülent Cankurt'un haberine göre; Özcan Deniz yan sitede aylık 20 bin TL'ye villa kiraladı.

Haziran'da boşanmışlardı

Kuzey adında bir oğulları olan Özcan Deniz ile Feyza Aktan, geçtiğimiz mart 2018'de nikah masasına oturmuş, haziran 2019'da boşanmıştı.