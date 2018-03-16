Özcan Deniz'in nikah görüntüleri ortaya çıktı! Feyza gelinlik giymemiş

STAR TV ekranlarında yayınlanan İstanbullu Gelin dizisinin başrol oyuncusu, şarkıcı Özcan Deniz, hamile sevgilisiyle evlendi.
FEYZA GELİNLİK GİYMEDİ
İkilinin 'Evet' dediği anlarda kameralar kayıttaydı. Feyza Aktan gelinlik yerine siyah bir elbise giymesi ve karnının kocaman olduğu dikkatlerden kaçmadı.
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