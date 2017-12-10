Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 12°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107921
ALTIN
154.062
DOLAR
3.8353
STERLİN
5.1370
EURO
4.5054
11 Aralık 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
11 Aralık 2017 Antalya -...
10 Aralık 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
10 Aralık 2017 Yeni Alanya...
1 bardak suya 2 kaşık katıp için, mantardan kurtulun!
Bu yöntemle mantardan kurtulun
banner468

Özcan Deniz'in hamile sevgilisi kıyameti kopardı

Özcan Deniz'in adının aşk dedikodularına karıştığı Afra Saraçoğlu'nun galaya katıldığını öğrenilince Feyza Aktan, kıskançlık krizine girip kıyameti kopardı

Özcan Deniz'in hamile sevgilisi kıyameti kopardı

Özcan Deniz'in adının aşk dedikodularına karıştığı Afra Saraçoğlu'nun galaya katıldığını öğrenilince Feyza Aktan, kıskançlık krizine girip kıyameti kopardı

10 Aralık 2017 Pazar 16:43
Özcan Deniz'in hamile sevgilisi kıyameti kopardı
banner404

GALADA Özcan Deniz’in evlilik hazırlığı yaptığı, 4,5 aylık hamile sevgilisi Feyza Aktan (25) yoktu.

Ama adının geçen yıl aşk dedikodusuna karıştığı oyuncu Afra Saraçoğlu (20) vardı.

Feyza Aktan, Afra’nın galaya katıldığını duyunca kıskançlık krizine girip kıyameti kopardı.

Özcan Deniz müstakbel eşini zor sakinleştirdi.

Feyza Aktan daha önce de kıskançlık krizine girmişti.


 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
özcan deniz in hamile sevgilisi kıyameti kopardı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kerimcan'dan olay sözler: Ağır abiler mesaj atıyor
Kerimcan'dan olay sözler: Ağır abiler mesaj atıyor
Demet Şener hakkında şoke eden iddia
Demet Şener hakkında şoke eden iddia
Burak'ın takla attığı araba, Terim'in damadının çıktı
Burak'ın takla attığı araba, Terim'in damadının çıktı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim