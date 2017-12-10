özcan deniz in hamile sevgilisi kıyameti kopardı

GALADA Özcan Deniz’in evlilik hazırlığı yaptığı, 4,5 aylık hamile sevgilisi Feyza Aktan (25) yoktu.
Ama adının geçen yıl aşk dedikodusuna karıştığı oyuncu Afra Saraçoğlu (20) vardı.
Feyza Aktan, Afra’nın galaya katıldığını duyunca kıskançlık krizine girip kıyameti kopardı.
Özcan Deniz müstakbel eşini zor sakinleştirdi.
Feyza Aktan daha önce de kıskançlık krizine girmişti.
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