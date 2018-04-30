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Özcan Deniz baba oldu

Mart ayında, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Feyza Aktan ile dünya evine giren şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, baba olduğuna dair müjdeyi sosyal medya hesabından verdi.

Özcan Deniz baba oldu

Mart ayında, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Feyza Aktan ile dünya evine giren şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, baba olduğuna dair müjdeyi sosyal medya hesabından verdi.

30 Nisan 2018 Pazartesi 09:18
Özcan Deniz baba oldu
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45 yaşındaki Özcan Deniz, kendisinden 20 yaş küçük Feyza Aktan (25) ile sade bir nikâhla dünyaevine girmişti. Mart ayında gerçekleşen bu nikahta 7.5 aylık hamile olan Feyza Aktan Pazar akşamı doğum yaptı. Deniz bu haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Bebeği, parmağını tutarken çekilmiş kareye duygusal bir not düşen Özcan Deniz; “Geldi mucizem..Tarifi zor duygular içindeyim” yazdı. 

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Anahtar Kelimeler:
Özcan DenizFeyza Aktan
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