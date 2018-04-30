Özcan Deniz baba oldu



45 yaşındaki Özcan Deniz, kendisinden 20 yaş küçük Feyza Aktan (25) ile sade bir nikâhla dünyaevine girmişti. Mart ayında gerçekleşen bu nikahta 7.5 aylık hamile olan Feyza Aktan Pazar akşamı doğum yaptı. Deniz bu haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Bebeği, parmağını tutarken çekilmiş kareye duygusal bir not düşen Özcan Deniz; “Geldi mucizem..Tarifi zor duygular içindeyim” yazdı.