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Ozan'ın meşhur paylaşımı, Tosic'in karısına soruldu

Jelena Karleusa, Fenerbahçe'nin yıldızı Ozan Tufan'ın sosyal medya hesabından "Tosic'in karısı ne be!" şeklindeki paylaşımı için "O tweet'i duydum, 'Ne yazmış, çevirin' dedim ama çevirmediler" dedi

Ozan'ın meşhur paylaşımı, Tosic'in karısına soruldu

Jelena Karleusa, Fenerbahçe'nin yıldızı Ozan Tufan'ın sosyal medya hesabından "Tosic'in karısı ne be!" şeklindeki paylaşımı için "O tweet'i duydum, 'Ne yazmış, çevirin' dedim ama çevirmediler" dedi

03 Ekim 2017 Salı 15:50
Ozan'ın meşhur paylaşımı, Tosic'in karısına soruldu
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BEŞİKTAŞLI Sırp futbolcu Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa, samimi açıklamalarda bulundu.

Posta'dan  Canan Danyıldız'a konuşan Karleusa, Tosic'in verdiği pozlardan rahatsız olduğunu belirterek, "Her videodan, seksi pozumdan sonra çok büyük kavga ediyoruz ve benden boşanmak istiyor. Ama sadece diyor, boşanmıyoruz!

"BENİM İKİ YÜZÜM VAR"

Benim profesyonelliğime saygı duyuyor. Beni özel hayatımda tanıyor ve güveniyor. Bu yüzden sıkıntı yaşamıyoruz. Aramız iyi. Benim iki yüzüm var, sizin tanıdığınız ile onun bildiği iki ayrı insan." diye konuştu.

"BANA SÜPER YENGE DEYİN"

Jelena Karleusa, "Dusko Tosic'in eşisiniz, size 'yenge' denmesine ne diyorsunuz?"sorusuna, "Yenge değil, 'süper yenge'yim. Sizden biriyim.  Sırbistan'da 22 yıldır müzik kariyerimle tanınıyorum ama  Türkiye'de Dusko'nun eşiyim. Bari bana sadece 'yenge' demeyin, 'süper yenge' deyin." yanıtını verdi.

"OZAN TUFAN'I TANIMIYORUM"

Karleusa, Fenerbahçeli  Ozan Tufan'ın  Instagram'da fotoğrafını beğenmesiyle ilgili şu ifadeleri kullandı: "O kim, tanımıyorum bile! O tweet'i duydum, 'Ne yazmış, çevirin' dedim ama çevirmediler. Kötü bir şey yazdığını anladım ama öyle bir yanıt vermedim."

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Son Güncelleme: 03.10.2017 15:55
Anahtar Kelimeler:
Jelena KarleusaOzan TufanDusko Tosic
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