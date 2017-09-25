Ozan Güler ekranlara dönüyor

'O Hayat Benim' dizisinin final yapmasının ardından bir süre dinlenen Ozan Güler, yeni sezon için gelen teklifleri değerlendirdi.



26 yaşındaki oyuncu, yeni sezonda Kanal D'de ekrana gelecek 'İnsanlık Suçu' dizisinde rol alacak.



Can Sinan'ın yazdığı ve cast çalışmaları devam eden dizinin yönetmeni ise henüz netleşmedi.

