Oyuncu Ezo Sunal kaza geçirdi

KAZAYI yara almadan atlatmalarının büyük bir mucize olduğunu dile getiren Ezo Sunal, "Dün akşam korkunç bir deneyim yaşadım. Dün o şokla tam idrak edememişim, şimdi bir daha düşününce ne kadar ucuz atlattığımızı anladım." ifadesini kullandı.

Ezo Sunal'ın paylaşımı şöyle:

"4 kişi deniz taksiye bindik"

Şöyle özetleyeyim; çok sevdiğimiz aile dostlarımızın oğlu Deyvi'nin barmitzvah törenine katılmak için Büyükada'ya gittik. Tören harikaydı, sıcacık bir ailenin dostluklarına şahit olduk, gençlerin hazırladıkları dans ve gösterileri keyifle izledikten sonra eve dönmek için 4 kişi deniz taksiye bindik. Gecenin güzelliğinden bahsediyorduk. Keyfimiz yerindeydi.

Dragos iskelesine doğru giderken tam yolun yarısında benim oturduğum taraftan bizimkinden daha büyük bir tekne bize korkunç bir süratle çarptı. Bir anda camlar tuz buz oldu. Yüzümüze, gözümüze, saçımıza, her yerimize camlar sıçradı. Teknenin devrilmemesi, yangın çıkmaması, kazayı sağlam, yara almadan atlatmamız büyük bir mucizeydi.

Hayatımda ilk defa bu kadar korktum. Hani hep deriz ya; 'Bir anda her şey değişebilir', 'Yarın ölecekmiş gibi yaşa...' İşte 'o an' her an olabilir, onu çok net deneyimledim. Çok şükür iyiyiz. Ancak sonradan öğrendim ki bize çarpan teknenin ışıkları yanık değilmiş ve kaptan alkollüymüş...

Sorumluluk sahibi olalım, can güvenliği bu. Geri dönüşü, özrü yok. Fotoğraflara bakabilirsiniz. Güvende olun, sağlıkla kalın, her anın değerini bilin, güzel yaşayın bugünlük temennim bu. Sevgiyle..."