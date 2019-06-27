Oyuncu çift Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım boşandı

14 Mayıs 2016’da nikâh masasına oturan oyuncu çift, dün görülen duruşmayla anlaşmalı olarak boşandı.
Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım, ayrılıklarını ortak bir açıklamayla duyurdu.
Açıklamada şöyleydi:
“Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım ortak aldıkları karar doğrultusunda anlaşmalı olarak boşanmıştır. Bundan sonraki hayatlarında ilişkilerine saygı ve sevgi çerçevesinde dostane olarak devam edeceklerdir.”
AŞKLARI DİZİ SETİNDE BAŞLAMIŞTI
Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım’ın ilişkisi, 2013’te birlikte rol aldıkları “Ulan İstanbul” dizisinin setinde başlamıştı.