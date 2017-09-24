Oyuncu Ceren Moray ile Nicco evlendi

SON olarak ‘O Hayat Benim' dizisinde ‘Efsun' karakterine hayat veren Ceren Moray, dün akşam Fransız sevgilisi Nicco ile nikâh masasına oturdu. Yakın arkadaşlarının ve aile dostlarının katıldığı törenle dünya evine giren Ceren Moray, nikâh masasında heyecanını dans ederek attı.