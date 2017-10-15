Öykü'nün estetiksiz hali tam bir hayal kırıklığı

GÜZEL sunucu Öykü Serter'in televizyona ilk çıktığı dönemki hali ortaya çıktı. Serter'in burnunu yaptırdığı dikkatlerden kaçmadı.

ESKİ HALİ DAHA ÇOK BEĞENİLDİ

Zayıflığıyla her zaman konuşulan Öykü Serter'in eski kilolu hali daha çok beğenildi. Serter'in sosyal medyada eski halini görenler, "O zamanlar daha güzelmiş, şimdi 60 yaşında gibi duruyor.", "Estetikle evrim geçirmiş" gibi yorumlar yaptı.

İşte Öykü Serter'in eski ve yeni hali: