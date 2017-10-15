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Öykü'nün estetiksiz hali tam bir hayal kırıklığı

Sert tavırlarıyla bilinen sunucu Öykü Serter'in estetiksiz hali ortaya çıktı. Serter'in eski halini gören "Bunun adı evrim" yorumunu yapmadan edemedi

Öykü'nün estetiksiz hali tam bir hayal kırıklığı

Sert tavırlarıyla bilinen sunucu Öykü Serter'in estetiksiz hali ortaya çıktı. Serter'in eski halini gören "Bunun adı evrim" yorumunu yapmadan edemedi

15 Ekim 2017 Pazar 17:02
Öykü'nün estetiksiz hali tam bir hayal kırıklığı
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GÜZEL sunucu  Öykü Serter'in televizyona ilk çıktığı dönemki hali ortaya çıktı. Serter'in burnunu yaptırdığı dikkatlerden kaçmadı.

ESKİ HALİ DAHA ÇOK BEĞENİLDİ

Zayıflığıyla her zaman konuşulan  Öykü Serter'in eski kilolu hali daha çok beğenildi. Serter'in sosyal medyada eski halini görenler, "O zamanlar daha güzelmiş, şimdi 60 yaşında gibi duruyor.", "Estetikle evrim geçirmiş" gibi yorumlar yaptı.

İşte  Öykü Serter'in eski ve yeni hali:

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Anahtar Kelimeler:
Öykü Serter
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