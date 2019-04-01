Oy kullanan Hülya Avşar kabinde bakın ne yaptı

Oyunu Sarıyer'de kullanan ünlü sanatçı Hülya Avşar mührü kabinde unutunca görevliler tarafından uyarıldı

Oy kullanan Hülya Avşar kabinde bakın ne yaptı
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ÜNLÜ oyuncu Hülya Avşar, Sarıyer'deki Sarıyer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine gelerek oyunu kullandı. Oyunu kullanmak için sırada bekleyen Avşar, tanıdıklarıyla sohbet etti. Kızı Zehra’nın kendisinden sonra oy kullanacağını dile getiren ünlü sanatçı, sırasının gelmesinin ardından kabine girerek oyunu kullandı. Ünlü sanatçı oy mührünü kabinde unutunca sandık görevlileri tarafından uyarıldı. Binadan ayrılırken hayranlarına el sallayan Avşar, geldiği taksiye binerek uzaklaştı. 
 

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