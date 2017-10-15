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Oturduğu yerden dans eden Diva, resmen şov yaptı

Konya'da konser veren Türk sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Ersoy, şarkılarının yanı sıra dans da etti

Oturduğu yerden dans eden Diva, resmen şov yaptı

Konya'da konser veren Türk sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Ersoy, şarkılarının yanı sıra dans da etti

15 Ekim 2017 Pazar 16:15
Oturduğu yerden dans eden Diva, resmen şov yaptı
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SHOW TV'de Dünya Güzellerim programında yer alan  Bülent Ersoy'un mayolu görüntüleri çok konuşulmuştu. Esroy'un şimdi de dansı olay yarattı.

OTURDUĞU YERDEN GERDAN KIRDI

Konyalılara unutulmaz bir gece yaşatan  Bülent Ersoy, oturduğu yerden şarkılarını söyledi.  Diva, koltuğundan dans etmeyi de ihmal etmedi. Gerdan kıran Ersoy, mayolu fotoğraflarından sonra yine olay yaratmayı başardı.

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Anahtar Kelimeler:
DivaBülent Ersoy
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