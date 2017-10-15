Oturduğu yerden dans eden Diva, resmen şov yaptı

Konyalılara unutulmaz bir gece yaşatan Bülent Ersoy, oturduğu yerden şarkılarını söyledi. Diva , koltuğundan dans etmeyi de ihmal etmedi. Gerdan kıran Ersoy, mayolu fotoğraflarından sonra yine olay yaratmayı başardı.

SHOW TV'de Dünya Güzellerim programında yer alan Bülent Ersoy 'un mayolu görüntüleri çok konuşulmuştu. Esroy'un şimdi de dansı olay yarattı.

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