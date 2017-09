– Ata binmek nasıl bir duygu?

Muhteşem bir duygu. Hepimiz arabaya, motosiklete biniyoruz ama at çok başka. Bu öyle bir olay ki atla bütünleşiyorsun. O ayağın ve gözün oluyor. Bu filme atlarla ilgili bilgisi ve tecrübesiyle Cemal Hünal çok emek verdi. Kendisi filmde Yusuf Efe'yi oynadı, başrolü paylaştık. Onun sayesinde ben de atlara fısıldayan adam oldum.

– Bu çiftliğe gidip gelmek şehrin stresini de azalttı mı?

Her fırsatta Cemal Hünal'ın bu at çiftliğine gelip, at biniyorum. Bütün stresimi alıyor, kuş gibi oluyorum Bir atla dörtnala gitmenin keyfi, onu şaha kaldırmanın heyecanı, at üstünde kılıç sallamanın coşkusu hiçbir şeyde yok.

– At üzerindeyken çektiğin sahnelerinde hiç ilginç bir olay yaşadın mı?

Çekimlerde attan düştüm ve kaburgamı çatlattım. İlk günlerdi ve acemiliğime geldi.

– Filmde canlandırdığın çok farklı bir rol…

Efe rolü beni çok heyecanlandırdı çünkü ben İzmirliyim, o topraklarda doğup büyüdüm. Düğünlerde arkadaşlarımla zeybek oynadım. Halamın eşinin soyunda çok sayıda efe bulunuyor.

Karışık bir dönem…

– Atçalı Kel Mehmet Efe, II. Mahmut döneminde isyan ediyor değil mi?

Padişah II. Mahmut döneminde Aydın ayaklanmasının öncülerinden birisidir Atçalı Kel Mehmet Efe. Filmde konu ettiğimiz çok karışık bir dönem. Ağalar, voyvodalar halka vergi zulmü yaşatıyor, asıl verginin beş katını topluyorlar. Bu olaydan padişahın haberi yok. Atçalı Kel Mehmet Efe halktan yana tavır koyup, zenginden alıp fakire fukaraya dağıtıyor. Tam bir Osmanlı Robin Hood'u…

Sahneye ilk kez 7 yaşımdayken çıktım

– Türk sinemasının bir döneminde çok sayıda efe filmi çekildi. Bu konuda neler söyleyeceksin?

Atçalı Kel Mehmet Efe'yi 1960'ta ilk kez oynayan Fikret Hakan oldu. O filmi ve diğer efe filmlerinin hepsini izledim.

– “Fiziğim değil müziğim konuşulsun” gibi açıklamalar yaptığın için sormak istiyorum, filme müzik anlamında katkıda bulundun mu?

Filmin müziklerini Yıldıray Gürgen yaptı. Efelerin saz çalıp türkü söyleme yetenekleri de vardır. Fakat ben elime saz alıp türkü söylemedim. Ama böyle bir sürpriz de güzel olurdu.

– Filmin şu an vizyonda. Peki albüm ne zaman geliyor?

Film vizyonda, albüm yolda. (Gülüyor) Şarkıları toparladık, aranjelerini yapıyoruz. Sanırım albüm yıl sonunda çıkacak.

– Müzik aşkın çocukluğuna uzanıyor…

Sahneye ilk kez 7 yaşımdayken bir doğum günü partisinde çıkıp Burak Kut'un ‘Benimle Oynama' şarkısını söylemiştim.

– Peki profesyonel müzik hayatın nasıl başladı?

2007'de sahnede Nükhet Duru'yla düet yaptık. Zerrin Özer'e ‘Ömür Geçiyor' albümünde vokal yaptım. 2009 itibarıyla da Sıla'yla yollarımız kesişti. Vokal yaptım, albümler hazırladım.

– Oyunculuğa geçişin nasıl oldu?

Okul yıllarımdan beri oyunculuk hep ilgi alanımdaydı. Sonra ilk kez 'Selena' dizisinde rol aldım. O dizide Selena'nın yani Sinem Kobal'ın sevgilisi olan Burak Öğretmen rolündeydim. Üç sezon devam etti, hâlâ tekrarları yayınlanıyor ve iyi reytingler alıyor. 12 yıldır Selena modası geçmedi. Bu arada Ayla Algan'dan Burak Aksak'tan oyunculuk dersleri aldım. İki yıl önce ‘Sen Benimsin' adlı dizide oynadım.

– Müzik mi oyunculuk mu?

Nefesim, gücüm yettiğince müzikle oyunculuğu sürdürme kararındayım.

Kısmet…

– Gelelim aşka…

2013 Türkiye Güzeli Rüveyda Öksüz'le iki yıldır süren sağlıklı bir beraberliğimiz var. Zamanı geldiğinde biz de nikah masasına oturacağız; kısmet.