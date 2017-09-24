Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 29°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102528
ALTIN
146.404
DOLAR
3.5165
STERLİN
4.7436
EURO
4.1765
'Utanma' nedeniyle de geç kalınıyor!
'Utanma' nedeniyle de geç kalınıyor!
Bilim dünyası açıkladı: Kadınlar yatakta bunu istiyor
Kadınlar yatakta bunu istiyor
Gizli fıtığa dikkat
Gizli fıtığa dikkat
banner468

Osmanlı Robin Hood’u

Geçtiğimiz cuma vizyona giren ‘Atçalı Kel Mehmet’ filminde halk kahramanı Mehmet Efe rolüyle kamera karşısına geçen Gökhan Keser’le, filmde Yusuf Efe karakterini oynayan Cemal Hünal’a ait olan Gümüşdere Köyü’ndeki Mavi At Çiftliği’nde buluştuk... Bu filmle birlikte atlarla arasında inanılmaz duygusal bir bağ kurulduğunu söyleyen Keser’le filmini, oyunculuğunu, müziği ve aşkı konuştuk

Osmanlı Robin Hood’u

Geçtiğimiz cuma vizyona giren ‘Atçalı Kel Mehmet’ filminde halk kahramanı Mehmet Efe rolüyle kamera karşısına geçen Gökhan Keser’le, filmde Yusuf Efe karakterini oynayan Cemal Hünal’a ait olan Gümüşdere Köyü’ndeki Mavi At Çiftliği’nde buluştuk... Bu filmle birlikte atlarla arasında inanılmaz duygusal bir bağ kurulduğunu söyleyen Keser’le filmini, oyunculuğunu, müziği ve aşkı konuştuk

24 Eylül 2017 Pazar 14:11
Osmanlı Robin Hood’u
banner404

– Ata binmek nasıl bir duygu?
Muhteşem bir duygu. Hepimiz arabaya, motosiklete biniyoruz ama at çok başka. Bu öyle bir olay ki atla bütünleşiyorsun. O ayağın ve gözün oluyor. Bu filme atlarla ilgili bilgisi ve tecrübesiyle Cemal Hünal çok emek verdi.  Kendisi filmde Yusuf Efe'yi oynadı, başrolü paylaştık. Onun sayesinde ben de atlara fısıldayan adam oldum.

– Bu çiftliğe gidip gelmek şehrin stresini de azalttı mı?
Her fırsatta Cemal Hünal'ın bu at çiftliğine gelip, at biniyorum. Bütün stresimi alıyor, kuş gibi oluyorum Bir atla dörtnala gitmenin keyfi, onu şaha kaldırmanın heyecanı, at üstünde kılıç sallamanın coşkusu hiçbir şeyde yok.

gokhan-keser-akm

– At üzerindeyken çektiğin sahnelerinde hiç ilginç bir olay yaşadın mı?
Çekimlerde attan düştüm ve kaburgamı çatlattım. İlk günlerdi ve acemiliğime geldi.

– Filmde canlandırdığın çok farklı bir rol…
Efe rolü beni çok heyecanlandırdı çünkü ben İzmirliyim, o topraklarda doğup büyüdüm. Düğünlerde arkadaşlarımla zeybek oynadım. Halamın eşinin soyunda çok sayıda efe bulunuyor.

_mg_1418

Karışık bir dönem…

– Atçalı Kel Mehmet Efe, II. Mahmut döneminde isyan ediyor değil mi?
Padişah II. Mahmut döneminde Aydın ayaklanmasının öncülerinden birisidir Atçalı Kel Mehmet Efe. Filmde konu ettiğimiz çok karışık bir dönem. Ağalar, voyvodalar halka vergi zulmü yaşatıyor, asıl verginin beş katını topluyorlar. Bu olaydan padişahın haberi yok. Atçalı Kel Mehmet Efe halktan yana tavır koyup, zenginden alıp fakire fukaraya dağıtıyor. Tam bir Osmanlı Robin Hood'u…

_mg_1349

Sahneye ilk kez 7 yaşımdayken çıktım

– Türk sinemasının bir döneminde çok sayıda efe filmi çekildi. Bu konuda neler söyleyeceksin?
Atçalı Kel Mehmet Efe'yi 1960'ta ilk kez oynayan Fikret Hakan oldu. O filmi ve diğer efe filmlerinin hepsini izledim.

– “Fiziğim değil müziğim konuşulsun” gibi açıklamalar yaptığın için sormak istiyorum,  filme müzik anlamında katkıda bulundun mu?
Filmin müziklerini Yıldıray Gürgen yaptı. Efelerin saz çalıp türkü söyleme yetenekleri de vardır. Fakat ben elime saz alıp türkü söylemedim. Ama böyle bir sürpriz de güzel olurdu.

– Filmin şu an vizyonda. Peki albüm ne zaman geliyor?
Film vizyonda, albüm yolda. (Gülüyor) Şarkıları toparladık, aranjelerini yapıyoruz. Sanırım albüm yıl sonunda çıkacak.

_mg_1337

– Müzik aşkın çocukluğuna uzanıyor…
Sahneye ilk kez 7 yaşımdayken bir doğum günü partisinde çıkıp Burak Kut'un ‘Benimle Oynama' şarkısını söylemiştim.

– Peki profesyonel müzik hayatın nasıl başladı?
2007'de sahnede Nükhet Duru'yla düet yaptık. Zerrin Özer'e ‘Ömür Geçiyor' albümünde vokal yaptım. 2009 itibarıyla da Sıla'yla yollarımız kesişti. Vokal yaptım, albümler hazırladım.

– Oyunculuğa geçişin nasıl oldu?
Okul yıllarımdan beri oyunculuk hep ilgi alanımdaydı. Sonra ilk kez 'Selena' dizisinde rol aldım. O dizide Selena'nın yani Sinem Kobal'ın sevgilisi olan Burak Öğretmen rolündeydim. Üç sezon devam etti, hâlâ tekrarları yayınlanıyor ve iyi reytingler alıyor. 12 yıldır Selena modası geçmedi. Bu arada Ayla Algan'dan Burak Aksak'tan oyunculuk dersleri aldım. İki yıl önce ‘Sen Benimsin' adlı dizide oynadım.

– Müzik mi oyunculuk mu?
Nefesim, gücüm yettiğince müzikle oyunculuğu sürdürme kararındayım.

5723180ac03c0e5bf8cc20e0

Kısmet…

– Gelelim aşka…
2013 Türkiye Güzeli Rüveyda Öksüz'le iki yıldır süren sağlıklı bir beraberliğimiz var. Zamanı geldiğinde biz de nikah masasına oturacağız; kısmet.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Gökhan Keser
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Herkes Ivanka Trump’a benzemek istiyor
Herkes Ivanka Trump’a benzemek istiyor
Yeşim Salkım’a bir yanıt da Hilal Cebeci’den geldi
Yeşim Salkım’a bir yanıt da Hilal Cebeci’den geldi
Takımı yenilgiye uğrayan Caner'e bir gol de Asena'dan geldi
Takımı yenilgiye uğrayan Caner'e bir gol de Asena'dan geldi

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim