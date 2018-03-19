Oscar'da taciz skandalı!



HOLLYWOOD'DA bitmek bilmeyen cinsel taciz, kadın ve çocuk istismarlarına bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz ağustos ayında Akademi Ödülleri'nin başına getirilen John Bailey hakkında da 3 ayrı cinsel taciz suçundan soruşturma başlatıldı.

Yapımcı Harvey Weinstein ile başlayan skandallar dünya çapında dikkat çekerken, Oscar Ödülleri olarak da bilinen Akademi Ödülleri kurumunun çiçeği burnunda başkanı Bailey, Weinstein'ı akademiden kovmuştu. Ancak kendisi de bir tacizci çıktı