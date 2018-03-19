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Günlük Burç Yorumu - 19 Mart 2018 Pazartesi
19 Mart Günlük Burç Yorumu

Oscar'da taciz skandalı!

Akademi Ödülleri kurumunun başkanı John Bailey hakkında 3 ayrı cinsel taciz suçlamasıyla soruşturma açıldı.

Oscar'da taciz skandalı!

Akademi Ödülleri kurumunun başkanı John Bailey hakkında 3 ayrı cinsel taciz suçlamasıyla soruşturma açıldı.

19 Mart 2018 Pazartesi 11:58
Oscar'da taciz skandalı!
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HOLLYWOOD'DA bitmek bilmeyen cinsel taciz, kadın ve çocuk istismarlarına bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz ağustos ayında Akademi Ödülleri'nin başına getirilen John Bailey hakkında da 3 ayrı cinsel taciz suçundan soruşturma başlatıldı.

Yapımcı Harvey Weinstein ile başlayan skandallar dünya çapında dikkat çekerken, Oscar Ödülleri olarak da bilinen Akademi Ödülleri kurumunun çiçeği burnunda başkanı Bailey, Weinstein'ı akademiden kovmuştu. Ancak kendisi de bir tacizci çıktı

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OscarTacizSkandalıJohn BaileyAkademi Ödülleri
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