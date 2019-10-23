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Oryantal Asena yeni stiliyle görenleri şok etti! Bambaşka biri oldu

Uzun saçları ve kıvrak danslarıyla tanıdığımız oryantal Asena, yeni saç stiliyle sevenlerini şaşırttı.

MAGAZİN 23.10.2019, 21:36
Oryantal Asena yeni stiliyle görenleri şok etti! Bambaşka biri oldu
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Uzun saçları ve kıvrak danslarıyla tanıdığımız oryantal Asena, yeni saç stiliyle sevenlerini şaşırttı.

2 yıl önce Hasan Dere ile evlenip Almanya'ya yerleşen eski oryantal Asena, yeni saç sitiliyle bambaşka biri oldu.

Posta'dan Ali Keser'in haberine göre, geçtiğimiz aylarda Bodrum'da bir mekandan çıkarken görüntülenen Asena, yeni imajına dair şunları söylemişti: ''Saçlarımı bir anda kısacık kestirdim. Hasan'ın karşısına çıktığımda şoka girdi. Birkaç dakika kendine gelemedi. Ama sonra çok beğendi. Şimdi 'sakın uzatma' diyor. Saçlarım kesilirken yılların yükü de gitti sanki.''

Geçmişine bir sünger çekmek isteyen Asena, bir dönem, Google ve bazı internet sitelerinde yer alan geçmişe ait cesur fotoğraflarını sildirmek istemiş, ünlü oryantalin, bunun için bir ajansla anlaştığı iddia edilmişti.

Almanya'da bir gazino işlettiği bilinen iş adamı Hasan Dere ve Asena'nın aşklarının ortaya çıkışı da oldukça olaylıydı.

Katıldığı bir televizyon programında ismini gizli tuttuğu sevgilisinin bir boksör olduğunu söyleyen Asena'nın, o dönem başka bir kadınla evli olan iş adamı Hasan Dere ile birlikte olduğu ortaya çıkmış, bu aşk magazin gündemini günlerce meşgul etmişti.

Özel hayatının ortaya saçılmasıyla eşinden boşanarak Asena ile evlenen Hasan Dere'nin ilk evlilik dışı vukuatının Asena olmaması ise, bomba etkisi yaratan bir diğer detaydı.

#Oryantal Asena
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