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Ortalıkta kalan Eser'in akıbeti belli oldu

'Yol Arkadaşım' adlı film ile vizyona girmeye hazırlanan İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç, filmlerinde Eser Yenenler'e de yer verdiklerini belirterek "Onu da araya sıkıştırdık" dedi

Ortalıkta kalan Eser'in akıbeti belli oldu

'Yol Arkadaşım' adlı film ile vizyona girmeye hazırlanan İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç, filmlerinde Eser Yenenler'e de yer verdiklerini belirterek "Onu da araya sıkıştırdık" dedi

19 Ekim 2017 Perşembe 11:22
Ortalıkta kalan Eser'in akıbeti belli oldu
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27 Ekim de 'Yol Arkadaşım' adlı film ile vizyona girmeye hazırlanan İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç, önceki gün Maslak Uniq'te basın mensuplarının karşısına çıktı.

"İYİ BİR ARKADAŞLIĞIMIZ VAR"

'Yol Arkadaşım' filminin senaryosunu yazan ve aynı zamanda başrol oyuncusu olan İbrahim Büyükak, filmle ilgili, "Senaryosunun tamamen bana ait olduğu ilk sinema filmim olduğu için çok heyecanlı ve mutluyum. Gerçekten insanların çok seveceği ve eğleneceği bir film oldu. Biz çekimler esnasında bayağı eğlendik. Umarım gişede de beklenen karşılığı alırız. Bizim çok büyük hayallerimiz yok. Çok şükür mutlu adamlarız, iyi bir arkadaşlığımız var bu da yaptığımız işlere çok güzel yansıyor" dedi.

"ESER'İ ARAYA SIKIŞTIRDIK"

Arkadaşı Eser Yenenler'in de filmde rol aldığını belirten Büyükak, "Eser'i fragmanlarda göstermedik ama onu da araya sıkıştırdık" şeklinde espri yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
EserOğuzhan KoçIbrahim BüyükakEser Yenenler
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