Orhan Gencebay'ı yasa boğan haber! Karnından bıçaklandı

Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

KARNINDAN BIÇAK DARBESİ ALDI

Olay, akşam saatlerinde Gayrettepe Mahallesi Yıldız Posta Caddesi üzerinde meydana geldi. Trafikte seyir halinde olan taksinin sürücüsü Doğan Erdoğan ile Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay'ın kız arkadaşı Sedahan Özmen arasında yol verme tartışması başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sedahan Özmen'in erkek arkadaşı Gökhan Gencebay, ikiliyi sakinleştirmek için araya girdi. Bu sırada taksici Erdoğan, Gencebay'ı bıçakla yaraladı. Gencebay olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

GÖKHAN GENCEBAY KİMDİR?

Gökhan Gencebay, 14 Ağustos 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Genç oyuncu Londra'da Harrow School da ingilizce eğitimini tamamlamasının ardından Bilgi Üniversitesi ve Tasarı bölümüne girdi. Gökhan Gencebay yükseklisans eğitiminiişletme üzerine yapmakta. Genel sanat yönetmeni olarak çalışan, alanında duayen Ayla Algan' dan 1,5 yıl boyunca oyunculuk eğitimi alan Gencebay 2019 yılında oyunculuk kariyerine başlamış.