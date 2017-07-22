"Öpüşür, sevişir deseydim iyi adam mı olacaktım"

İZDİVAÇ programı sunucusu Esra Erol'un kardeşi Eda Erol ile nişanlı olan Alişan olay yaratan röportajı sonrası flaş bir karar aldı. Ünlü türkücü, "Bundan sonra nişanlımla ya da ilişkimle ilgili yanlış anlaşılmalara meydan vermemek için tek bir kelime etmeyeceğim" açıklamasında bulundu.

"ÖPÜŞÜR, SEVİŞİR DESEYDİM..."

Eda Erol ile el ele fotoğrafını yayımlayan Alişan'ın, instagram paylaşımı şöyle: "Eğer evleneceğim ve sevdiğim kadınla ilgili 'Çok seksi, çok alımlı, istediğini yapabilir, dizilerde istediği gibi öpüşür sevişir, işidir saygı duyarım' ya da 'bir erkekle tatile de çıkabilir, yemeğe de gidebilir' deseydim 'Çok hoş, ne kadar da tatlı bir çocuk' mu diyecektınız? O zaman sizin tabirinizle nişanlımı gömmüş değil de çok ileri görüşlü, çok centilmen, çok Avrupai bir adam mı olacaktım?

"HİÇBİR ŞEY BENİ DEĞİŞTİREMEYECEK"

Herkes kendi işine, kendi sevdiğine, kendi ilişkisine baksın lütfen. Ayrıca ben 'Eda çok guzel birisi olsaydı evlenmezdim' demedım! Benim için benim sevdiğim kadın dünyanın en güzel kadınıdır, her zaman da bu boyle olacak. Ben nasıl herkesin evlliliğine, giyimine kuşamına, hayat görüşüne saygı duyuyorsam herkes de bana saygı duyacak! Ben babamdan atamdan böyle gördüm ve ömrümün sonuna kadar da hiçbir şey beni değiştiremeyecek!