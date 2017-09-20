Öpüşmeden sonra Hacı ile Ahu ilk kez karşılaştı!

GEÇEN gece Ortaköy'de bir kulüpte karşılaştılar. Birbirlerini görmezden geldiler. Hacı Sabancı bir süre sonra arkadaşlarını alıp deniz motoruyla kulüpten ayrıldı. Ahu Yağtu ve ekibi eğlenmeye devam etti.



HACI SABANCI İLE AHU YAĞTU DUDAK DUDAĞA!



10 Temmuz'da Hacı Sabancı ile Ahu Yağtu'nun Emirgan'daki bir gece kulübünde sabaha kadar eğlenip öpüştükleri ortaya çıkmıştı. Özge Ulusoy'un eski sevgilisi Hacı Sabancı ile eğlenen Ahu Yağtu, Özge Ulusoy'un 'Dostum' dediği kişiler arasındaydı.



Özge Ulusoy olayın ardından şunları söylemişti: "Haberi görünce şok geçirdim! Araştırdım, sordum. Meğer o gece herkes görmüş. Ahu 16 yıllık arkadaşım. Asla beklemezdim.



Telefon açıp inkar etmek istedi. Ama cevap vermedim. Instagram'dan da sildim, Ahu benim için artık bitti. Hacı'ya kızmadım. Erkektir yapar. Bugün de ölmediysem bir daha ölmem. onlara tek şey diyorum; Allah ikisini de mutlu etsin. Ben çok güçlüyüm.''

