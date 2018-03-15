'Öpüşme sahnesini izledim'

'DÜĞÜM Salonu' filminin en çok konuşulan sahnesi Şahin Irmak ile İrem Sak'ın öpüşmesi oldu.
Şahin Irmak'ın kendisi gibi oyuncu sevgilisi Asena Tuğal, öpüşme sahnesiyle ilgili sorulara şu yanıtı verdi:
"O sahnelerin nasıl çekildiğini bildiğim için izlerken hiç etkilenmedim. Filmi gözlerimi ayırmadan izledim ve çok beğendim." (Vatan)
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