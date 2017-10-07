Onur Saylak’ın yeni aşkı Gözde Yılmaz kimdir?

ONUR Saylak’ın, sektörün önde gelen menajerlik şirketlerinden birinde çalışan Gözde Yılmaz ile birlikte olduğu iddia ediliyor. 1,5 aydır birlikte olan çiftin ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği öğrenildi.
ADANA’DA YALNIZ BIRAKMADI
İddialara göre Onur Saylak’ın ödül aldığı Adana film festivalinde Onur Saylak’ı yalnız bırakmayan Gözde Yılmaz, Saylak ile eleleydi. Adana film festivalinde samimi görüntüler vermekten çekinmeyen ikili geçtiğimiz pazartesi Gözde Yılmaz’ın İstanbul’un ünlü mekanlarından birindeki doğum günü kutlamasında da birlikteydi. Gözde’nin doğum gününe Onur Saylak dışında daha birçok ünlü oyuncu ve sanatçı da katıldı.
GÖZDE YILMAZ KİMDİR?
Medya sektöründe kariyer yapan Gözde Yılmaz, mesleğe muhabir olarak başladı. 2008 yılına kadar muhabirlik görevini sürdürürken aynı zamanda Kültür Üniversitesi’nde Radyo-Televizyon ve Anadolu Üniversitesi’nde de Halkla İlişkiler Bölümü’nde öğrenim gördü. 2008 yılında ID’ye katılan Gözde, şirketin ve temsil ettiği sanatçılarla birlikte dizi ve filmlerin basın danışmanlığı görevini yürütüyor.
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