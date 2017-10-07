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Onur Saylak, Tuba'nın yerini dolduran kadını buldu

Geçtiğimiz haziran ayında Tuba Büyüküstün'den boşanan Onur Saylak, sektörün önde gelen menejerlik şirketlerinden birinde çalışan Gözde Yılmaz ile yeni bir aşka yelken açtı

Onur Saylak, Tuba'nın yerini dolduran kadını buldu

Geçtiğimiz haziran ayında Tuba Büyüküstün'den boşanan Onur Saylak, sektörün önde gelen menejerlik şirketlerinden birinde çalışan Gözde Yılmaz ile yeni bir aşka yelken açtı

07 Ekim 2017 Cumartesi 13:18
Onur Saylak, Tuba'nın yerini dolduran kadını buldu
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ÜNLÜ oyuncu Tuba Büyüküstün ile geçtiğimiz haziran ayında boşanan oyuncu Onur Saylak yeni bir aşka yelken açtı.

TUBA'NIN YERİNİ GÖZDE DOLDURDU

Magazin dünyasındaki yeni dedikodulara göre Onur Saylak, sektörün önde gelen menejerlik şirketlerinden birinde çalışan Gözde Yılmaz ile birlikte...

FESTİVALE EL ELE GELDİLER

İddialara göre Onur Saylak'ın ödül aldığı Adana Film Festivali'nde Saylak'ı yalnız bırakmayan Gözde Yılmaz, Saylak ile eleleydi. Adana film festivalinde samimi görüntüler vermekten çekinmeyen ikili geçtiğimiz pazartesi Gözde Yılmaz'ın İstanbul'un ünlü mekanlarından birindeki doğum günü kutlamasında da birlikteydi.

Onur Saylak ile aşk yaşadığı iddia edilen Gözde Yılmaz...

AŞKLARINI GÖZLERDEN UZAK YAŞIYORLAR

Gözde'nin doğum gününe Onur Saylak dışında daha birçok ünlü oyuncu ve sanatçı da katıldı. Birkaç ay önce de beraber görünen çift, ilişkilerini şimdilik gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. İkilinin kamuoyu önüne ne zaman çıkacağı ise merak konusu...

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Onur SaylakTuba BüyüküstünGözde Yılmaz
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