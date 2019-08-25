Onur Büyüktopçu o iddialara cevap verdi!

SHOW TV'de 'Damat Beğendi' adlı bir yapımla ekranda olacak olan Onur Büyüktopçu ''Ayağını Seda Sayan kaydırdı'' iddialarına cevap verdi:



''Böyle bir şey asla yok. Ben haziranda ayrılacaktım. Bunu da yapımcıma şubatta ilettim. Değişik bir şeyler yapmak istediğimi söyledim. Seda Hanım tecrübesi ve başarısıyla bayrağı benden devraldı.''

