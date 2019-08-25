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Onur Büyüktopçu o iddialara cevap verdi!

İki sene boyunca TV8'deki 'Yemekteyiz'i sunan Onur Büyüktopçu, geçen sezon sonunda programı bırakmıştı. Yerine Seda Sayan gelmişti

MAGAZİN 25.08.2019, 11:36 25.08.2019, 11:41 Enes Subaşı
Onur Büyüktopçu o iddialara cevap verdi!
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SHOW TV'de 'Damat Beğendi' adlı bir yapımla ekranda olacak olan Onur Büyüktopçu ''Ayağını Seda Sayan kaydırdı'' iddialarına cevap verdi:
 
''Böyle bir şey asla yok. Ben haziranda ayrılacaktım. Bunu da yapımcıma şubatta ilettim. Değişik bir şeyler yapmak istediğimi söyledim. Seda Hanım tecrübesi ve başarısıyla bayrağı benden devraldı.''
 

#Onur Büyüktopçu #Yemekteyiz
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