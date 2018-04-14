Önce tokat attı, sonra öptü!

VATAN Gazetesi'nde yer alan habere göre; Müjde Ar, senaryo gereği tokat attığı için Cansu Dere’nin canını acıttı.
Usta oyuncu, “Yıllarca filmlerde çok tokat yedim, çok da attım. Cansu da profesyonel bir oyuncu, bu yüzden çekerken hiç zorlanmadık. Yüzüne sert bir tokat atmam gerekiyordu. Evet, biraz canını acıttım ama sonra o güzel yanaklarından onlarca defa öptüm” dedi.
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