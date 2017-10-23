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Ön kapıdan beklenen Özge Ulusoy çok pis yakalandı

Son olarak Arda Turan'la aşk yaşadığı haberleri ile gündeme gelen Özge Ulusoy, önceki akşam eğlendiği mekanın mal kabul bölümünden çıkarken basın mensuplarına yakalandı

Ön kapıdan beklenen Özge Ulusoy çok pis yakalandı

Son olarak Arda Turan'la aşk yaşadığı haberleri ile gündeme gelen Özge Ulusoy, önceki akşam eğlendiği mekanın mal kabul bölümünden çıkarken basın mensuplarına yakalandı

23 Ekim 2017 Pazartesi 09:53
Ön kapıdan beklenen Özge Ulusoy çok pis yakalandı
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ÜNLÜ model  Özge Ulusoy,  Harbiye'deki Klein adlı mekanda sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.

"BENİ BURADA NASIL YAKALADINIZ?"

Mekanın ön kapısında gazetecilerin olduğunu öğrenen model, mal kabul bölümünden gece kulübünü terk etti. Yine de görüntülenmekten kurtulamayan Ulusoy, "Beni burada nasıl yakaladınız?" diye sordu.

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Anahtar Kelimeler:
Özge Ulusoy
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