Ömürlük mutluluklar

ALANYA Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleşen düğün törenine çok sayıda davetli katıldı. Aileler misafirlerini kapıda 'Hoş geldiniz' diyerek karşıladı. Tören salonuna özel olarak seçtikleri müzikle alkışlar eşliğinde şık bir giriş yapan genç çiftin birbirlerine olan uyumları gözlerden kaçmadı. İlk danslarını birbirlerinin gözlerinin içinde kaybolarak gerçekleştiren çift daha sonra misafirlerle yakından ilgilendiler. Orkestranın çaldığı müziklerle tempo kazanan gecede sevenleri çifti bir an olsun yalnız bırakmadılar. Düğün pastasını el ele kesen çift, pastanın ilk dilimlerini de birbirlerinin ellerinden yediler. Gelen hediyeleri ve tebrikleri kabul eden çiçeği burnunda Yüzgeç çifti Portakal objektifine poz vermeyi de unutmadı. Erken saatlerde başlayan düğün töreni gece geç saatlere kadar devam etti.