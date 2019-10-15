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Ölümden dönen Acun, kaza hakkında söylediğiyle şaşırttı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, önceki akşam otobanda seyir halindeyken arka lastiğin parçalanması sonucu kontrolünü kaybetti. Ilıcalı, kazadan yara almadan kurtuldu. Talihsiz kazayı anlatan Ilıcalı, "Adamlar iyi araba yapıyormuş" dedi.

MAGAZİN 15.10.2019, 10:57
Ölümden dönen Acun, kaza hakkında söylediğiyle şaşırttı
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TELEVİZYONCU Acun Ilıcalı'nın içinde bulunduğu araç, önceki akşam saatlerinde O-6 otobanında seyir halindeyken arka lastiğin parçalanması sonucu kontrolünü kaybetti. Lüks aracın hurdaya döndüğü kazada, araçta bulunan tüm hava yastıkları patladı. Acun Ilıcalı kazadan yara almadan kurtuldu. Yaşadığı kazayı Cengiz Semercioğlu'na anlatan Ilıcalı, kullandığı aracı üreten firmayı övdü.

ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Acun Ilıcalı ile karşılaştığını söyleyen Cengiz Semercioğlu, köşe yazısında olayı şöyle anlattı: "Kazadan sonra Acun Ilıcalı ile konuştum. Sanki ölümden dönen, parçalanan arabanın içinden burnu kanamadan çıkan, ölümcül bir kaza atlatan o değilmiş gibi rahat anlatıyordu olayı... Belki de daha önce de motosikletle ölümcül kazalar geçirip, vücudunda platinler takılınca insan böyle rahat karşılıyor meseleyi...

"ADAMLAR İYİ ARABA YAPIYORMUŞ"

Sağ arka lastiği patlamış, refüje çarpmış, araba yolda dönmüş, vatandaşlar hemen yardımına koşmuş. 'Verilmiş sadakan varmış' dedim. 'Sana bir şey söyleyeyim mi, adamlar iyi araba yapıyormuş' dedi."

#Acun Ilıcalı #kaza #araba
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