"Öldü" denilen Gönül'ün akıbeti belli oldu

ÇOCUKLAR Duyması'nın yeni bölüm fragmanında Dominant Gönül'e hayat veren Zeyno Gönenç'in ölüm haberi herkesi şoke etti.
YAPIMCI SUSKUN
Fragmanda Gönül aniden hastalanıyor ve hastaneye kaldırıyor. Herkes rutin rahatsızlık olduğunu düşünürken aniden ölüm haberi geliyor. İzleyenler bunun ilk başta şaka olduğunu düşündü ama hala yapımcıdan bu konuda kesin bir açıklama yok.
HAYRANLARI MESAJ YAĞMURUNA TUTTU
Zeyno Günenç'in diziden ayrılma kararı henüz netlik kazanmadı ancak deneyimli oyuncunun İnstagram hesabı sevenlerinin 'gitme' mesajlarıyla doldu.
HER ŞEY REYTİNG İÇİN
Medya kulislerinde dolaşan bir iddiaya göre; Gönül'ün ölüm haberi tamamen düşük reytingler. İzleyici ilgisini yeniden dizinin üzerine yoğunlaştırmak isteyen yapımcı, böyle bir hamle de bulundu. Ve yeni bölümde Gönül'ün ölmediği ortaya çıkacak.
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