banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

Olaylı gece! Ünlü çift herkesin içinde birbirine girdi

Uzun bir süredir aşk yaşayan Hande Erçel ve Murat Dalkılıç önceki akşam Arnavutköy'deki bir balıkçıda tartıştı. Seslerini yükselten çift, gergin bir şekilde mekandan uzaklaştı.

MAGAZİN 14.10.2019, 13:04
Olaylı gece! Ünlü çift herkesin içinde birbirine girdi
banner404

HANDE Erçel ve Murat Dalkılıç, geçtiğimiz akşam Arnavutköy'de akşam yemeği yedi. Yemek sırasında tartışmaya başlayan çift etrafa aldırış etmeden birbirine bağırdı.

BİRBİRLERİNE BAĞIRMAYA BAŞLADILAR

Bir balıkçıda başbaşa yemek yemeye giden gözde çiftin güzel başlayan gecesi gergin bitti. İkili, bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Etrafa aldırış etmeden birbirlerine seslerini yükselten çift daha sonra ortamın sakinleşmesiyle mekandan birlikte ayrıldı. Diğer müşterilerin dikkatini çektiğini fark eden ikili, mekandan yüzleri asık ve gergin şekilde çıktı.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTILAR

Kapıda bir süre araçlarının gelmesini bekleyen çift, vale geç kalınca yeniden mekana döndü. Araçları gelen ikili, kapıda kendilerini bekleyen muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakarak araçlarına binip uzaklaştı.

#Hande Erçel #Murat Dalkılıç
Yorumlar (0)
35°
açık
Günün Anketi Tümü
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
banner384
Namaz Vakti 14 Ekim 2019
İmsak 05:38
Güneş 06:57
Öğle 12:48
İkindi 15:58
Akşam 18:29
Yatsı 19:43
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2
banner440
banner545