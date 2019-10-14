Olaylı gece! Ünlü çift herkesin içinde birbirine girdi
Uzun bir süredir aşk yaşayan Hande Erçel ve Murat Dalkılıç önceki akşam Arnavutköy'deki bir balıkçıda tartıştı. Seslerini yükselten çift, gergin bir şekilde mekandan uzaklaştı.
HANDE Erçel ve Murat Dalkılıç, geçtiğimiz akşam Arnavutköy'de akşam yemeği yedi. Yemek sırasında tartışmaya başlayan çift etrafa aldırış etmeden birbirine bağırdı.
BİRBİRLERİNE BAĞIRMAYA BAŞLADILAR
Bir balıkçıda başbaşa yemek yemeye giden gözde çiftin güzel başlayan gecesi gergin bitti. İkili, bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Etrafa aldırış etmeden birbirlerine seslerini yükselten çift daha sonra ortamın sakinleşmesiyle mekandan birlikte ayrıldı. Diğer müşterilerin dikkatini çektiğini fark eden ikili, mekandan yüzleri asık ve gergin şekilde çıktı.
SORULARI YANITSIZ BIRAKTILAR
Kapıda bir süre araçlarının gelmesini bekleyen çift, vale geç kalınca yeniden mekana döndü. Araçları gelen ikili, kapıda kendilerini bekleyen muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakarak araçlarına binip uzaklaştı.
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