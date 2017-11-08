Olay fotoğrafla ilgili konuşan Ajda, sihirli formülünü anlattı

AJDA Pekkan bu kez şarkılarıyla değil muazzam fiziğiyle gündeme geldi. Dün sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla çok konuşulan Pekkan, formunu nasıl koruduğunu anlattı.

"GENETİK VE SPOR ÇOK ÖNEMLİ"

71 yaşında olmasına rağmen fit vücuduyla dikkatlerini üzerine çeken Süperstar, Kanal D Haber'e şu açıklamaları yaptı: "Hiç bir zaman güzel kadın figürü olmak istemedim. Ama her zaman vücudumu korudum. Formda kalmak için genetik ve spor çok önemli.

"BANA BAKIN, BENİ ÖRNEK ALIN"

Beslenmenize de önem gösterin ama yediklerinizi takıntı yapmayın. Kebap da yiyin balık da... Spor insanı çok farklı kılıyor. Bana bakın, beni örnek alın.

"TUTUNACAKSINIZ HAYATA"

Benim şimdiye kadar çoktan dert yanmam lazımdı ama öyle değil tutunacaksınız hayata, asılacaksınız. Çünkü sizden başka kimse yok."

İşte Ajda Pekkan'ın olay olan fotoğrafı;