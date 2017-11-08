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Olay fotoğrafı unutun! İşte 72'lik Ajda'nın doğal hali

Paylaştığı fotoğrafla sosyal medyada olay olan Ajda Pekkan'ın kalçalarının doğal görüntüsü ortaya çıktı

Olay fotoğrafı unutun! İşte 72'lik Ajda'nın doğal hali

Paylaştığı fotoğrafla sosyal medyada olay olan Ajda Pekkan'ın kalçalarının doğal görüntüsü ortaya çıktı

08 Kasım 2017 Çarşamba 13:02
Olay fotoğrafı unutun! İşte 72'lik Ajda'nın doğal hali
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72 yaşındaki sanatçı  Ajda Pekkan, dün  Instagram hesabından yemek yaparken çekilen fotoğrafını paylaştı.  Ajda Pekkan fotoğrafı paylaşırken "Yemek de yaparım kariyer de. Ajda'nın Mutfağı" notunu düştü.

GÖRÜNTÜSÜNÜN SIRRINI AÇILADI

Sosyal medyada fit görünümü trend olan  Ajda Pekkan sırrını şöyle açıkladı: ''Yürüyüş yapıyorum, çok su içiyorum. Hayatı susuz düşünemiyorum. Belki de benim bu enerjim, içimdeki kıpırtılar, hayatı bu kadar sevmem, her şeyim spora bağlı. Her sabah zencefil-limon-bal karışımını bir bardak suya katıp içiyorum. Beslenmenize önem gösterin ama yediklerinizi takıntı yapmayın. Kebap da yiyin balık da... Spor insanı çok farklı kılıyor. Bana bakın, beni örnek alın. Benim şimdiye kadar çoktan dert yanmam lazımdı ama öyle değil tutunacaksınız hayata, asılacaksınız. Çünkü sizden başka kimse yok. Hiçbir zaman güzel kadın figürü olmak istemedim. Ama her zaman vücudumu korudum. Formda kalmak için genetik ve spor çok önemli.''

DOĞAL HALİ ORTAYA ÇIKTI

Ajda Pekkan'ın önceki gün paylaştığı fotoğrafta kalçalarının kusursuz görünümü sosyal medyada olay oldu. Kimi 'Fotoşop ile kalça yapmış' derken kimi de 'Silikonlu iç çamaşırı giymiş' diye yorum yaptı.  Ajda Pekkan'ın geçen yıl çekilen bir fotoğrafında ise kalçalarının 'doğal hali' görülüyor

İşte  Ajda Pekkan'ın iki farklı görüntüsü; 

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