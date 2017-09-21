Okul yıllarına ait "etek altı" itirafı olay oldu

ÜNLÜ televizyon yıldızı Kim Kardashian, Ellen DeGeneres'in televizyon programına katılarak, ünlü olmadan önceki hayatı hakkında konuştu.
KOPYALARI ETEK ALTINA YAZIYORMUŞ
36 yaşındaki ABD'li reality şov yıldızı, okul yıllarından bahsederken, "Tüm sınavlarımda kopya çekerdim" itirafında bulundu. Kardashian, okul eteğinin altına soruların cevaplarını çıkarılabilir mürekkeple yazdığını söyledi.
TAŞIYICI ANNEYE HARCADIĞI PARA OLAY OLDU
İki çocuk annesi ünlü yıldız son olarak, üçüncü çocuk için bir taşıyıcı anne ile anlaştığı ve taşıyıcı annenin güvenliği için 2 milyon dolara yakın harcama yaptığı haberleriyle gündeme gelmişti.
ELLERİNDEN GELENİ YAPIYORLAR
2018 yılında yeni kız bebeği dünyaya gelecek olan Kardashian'ın, eşi Kanye West ile birlikte taşıyıcı annenin gözlerden uzak ve kendini güvende hissederek hamilelik sürecini geçirmesi için elinden geleni yaptığı öğrenilmişti.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.