Okul yıllarına ait "etek altı" itirafı olay oldu

ÜNLÜ televizyon yıldızı Kim Kardashian, Ellen DeGeneres'in televizyon programına katılarak, ünlü olmadan önceki hayatı hakkında konuştu.

KOPYALARI ETEK ALTINA YAZIYORMUŞ

36 yaşındaki ABD'li reality şov yıldızı, okul yıllarından bahsederken, "Tüm sınavlarımda kopya çekerdim" itirafında bulundu. Kardashian, okul eteğinin altına soruların cevaplarını çıkarılabilir mürekkeple yazdığını söyledi.

TAŞIYICI ANNEYE HARCADIĞI PARA OLAY OLDU

İki çocuk annesi ünlü yıldız son olarak, üçüncü çocuk için bir taşıyıcı anne ile anlaştığı ve taşıyıcı annenin güvenliği için 2 milyon dolara yakın harcama yaptığı haberleriyle gündeme gelmişti.

ELLERİNDEN GELENİ YAPIYORLAR

2018 yılında yeni kız bebeği dünyaya gelecek olan Kardashian'ın, eşi Kanye West ile birlikte taşıyıcı annenin gözlerden uzak ve kendini güvende hissederek hamilelik sürecini geçirmesi için elinden geleni yaptığı öğrenilmişti.