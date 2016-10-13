Okşar seminer verdi

13 Ekim 2016 Perşembe 16:04
OKŞAR, verdiği seminer ile sınav kaygısı ile baş etmede neler yapılabileceğine değindi. Ailenin kaygısının çocuğa bulaştığını, koşulsuz sevgi ile kabul edilen çocukların daha az kaygı yaşayıp, psikolojik ve fizyolojik belirtilerinin de azaldığını ve sınava verilen anlamın da kaygıda en önemli boyut olduğuna değinen F. Zehra Okşar, ailelerin sorularına da içtenlikle cevap verdi.
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Son Güncelleme: 13.10.2016 16:06