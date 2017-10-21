Okan gibi bir koca bulsaydı

Beni delirtiyor
Önceki gün Bebek’te karşılaştığı habercilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Akalın, “Onu canım kadar severim aslında ama bu söylemleri beni delirtiyor” dedi ve ekledi:
Onu yatıra götüreyim
“O aldatıldı, üzüldü diye herkes üzülsün istiyor. Benimki gibi, Okan (Kurt) gibi delikanlı adamlar da var. Muhakkak o da doğru adamı bulacak. Onu Sultan Baba’ya yatıra bir götüreyim.”
Ben sahada konuşurum
Önceki gün arkadaş grubuyla Tarabya’daki Kıyı Balık’ta buluşan Hülya Avşar, çıkışta habercilerin sorularını yanıtladı.
“Erkekler çaktırmadan çapkınlık yapmalı” sözleri çok tepki çeken Avşar, o konuda soru yöneltilince gerildi: “Şimdi sizinle burada konuşacak değilim. Ben sahada konuşurum. Söyledim bitti. Bu konu kapansın.”
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