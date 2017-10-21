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Okan gibi bir koca bulsaydı

Geçtiğimiz günlerde yaptığı “Evli erkekler arada çaktırmadan kaçamak yapmalı” açıklaması çok tartışılan Hülya Avşar’a bir tepki de Demet Akalın’dan geldi

Okan gibi bir koca bulsaydı

Geçtiğimiz günlerde yaptığı “Evli erkekler arada çaktırmadan kaçamak yapmalı” açıklaması çok tartışılan Hülya Avşar’a bir tepki de Demet Akalın’dan geldi

21 Ekim 2017 Cumartesi 08:45
Okan gibi bir koca bulsaydı
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Beni delirtiyor

Önceki gün Bebek’te karşılaştığı habercilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Akalın, “Onu canım kadar severim aslında ama bu söylemleri beni delirtiyor” dedi ve ekledi:

Onu yatıra götüreyim

 “O aldatıldı, üzüldü diye herkes üzülsün istiyor. Benimki gibi, Okan (Kurt) gibi delikanlı adamlar da var. Muhakkak o da doğru adamı bulacak. Onu Sultan Baba’ya yatıra bir götüreyim.” 

Ben sahada konuşurum 

Önceki gün arkadaş grubuyla Tarabya’daki Kıyı Balık’ta buluşan Hülya Avşar, çıkışta habercilerin sorularını yanıtladı.

“Erkekler çaktırmadan çapkınlık yapmalı” sözleri çok tepki çeken Avşar, o konuda soru yöneltilince gerildi: “Şimdi sizinle burada konuşacak değilim. Ben sahada konuşurum. Söyledim bitti. Bu konu kapansın.” 

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Anahtar Kelimeler:
Demet AkalınOkan Kurt
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