Oğuzhan Koç - Yağmur Tanrısevsin aşkında kriz

YAĞMUR VAZGEÇEMİYOR Oğuzhan Koç, evde kedi istemiyor; hemen birilerine vermenin peşinde. Ancak Tanrısevsin onlardan vazgeçemiyor. Koç'un kedileri istememe nedeni ise, Yağmur'un eski aşkı Kerem Bürsin'in hediyesi olmaları.

İKİ yıldır mutlu bir birliktelik yaşayan Yağmur Tanrısevsin - Oğuzhan Koç ilişkisinde kriz çıktı. Aşkları nikah masasına doğru giden ikilinin anlaşamadığı konu; Tanrısevsin'in Scottish Fold cinsi iki kedisi.

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