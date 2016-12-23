Oğuzhan Koç: Beni utandırmayın!

HALEN objektiflere alışamayıp utangaç tavırlar sergileyen Ğuzhan Koç ile Yağmur Tanrısevsin, yılbaşı alışverişi için buluştuklarını söyledi.

'3 Adam' programının iyi gittiğini ve her şeyin yolunda olduğunu belirten Oğuzhan Koç, “3 Adam olarak film yapacak mısınız?” sorusuna gülerek “Üç adam olarak sinemadan uzak duruyoruz. İçimizdeki sinemacımız İbrahim. O bir şeyler yapıyor. O devam etsin biz peşinden geleceğiz. Ben de grubun şarkıcısıyım” şeklinde konuştu.

Koç, sevgilisi Tanrısevsin için şarkı yazdığının hatırlatılması üzerine ise "Evet abi yazdım, ama beni sorularınızla sıkıştırıp utandırmayın. Ben kaçar” diye cevapladıktan sonra koşar adımlarla gazetecilerin yanından uzaklaştı.



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