Oğlunu Survivor’a hazırlıyor

‘Survivor’ yarışmasıyla tanınan ‘Avatar Atakan’ lakaplı Çağan Atakan Arslan, önceki gün eşi Serap Korkmaz ve bir yaşındaki oğulları Leon Arslan ile birlikte Bebek Parkı’nda görüntülendi

Oğlunu Survivor’a hazırlıyor
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BAHÇEŞEHİR'DE 700 M2’lik spor salonu açtığını söyleyen Avatar Atakan, “Salonla uğraştığım için aileme vakit ayıramadım. Bugün fırsat bulmuşken sahil havası almaya çıkalım dedik” diye konuştu. Oğlunu park içerisindeki ağaçlara tırmandıran Atakan, “Survivor’a hazırlıyorum” diyerek espri yaptı.
 

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