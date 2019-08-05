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Oğluna silah verip fotoğrafını çeken Kaya, sosyal medyada linç edildi!

Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu, oğlunun eline silah verip çektiği fotoğrafı paylaşınca sosyal medyada linç edildi.

MAGAZİN 05.08.2019, 15:47 05.08.2019, 15:50 Melike Temir
Oğluna silah verip fotoğrafını çeken Kaya, sosyal medyada linç edildi!
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GEÇTİĞİMİZ ay moda danışmanı sevgilisi Seda Sevin'den ayrılan Kaya Çilingiroğlu, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Çocuklarına olan düşkünlüğü paylaşımlarına da yansıyan Çilingiroğlu'nun son paylaşımı ise takipçilerinin hoşuna gitmedi.

PAYLAŞIMIYLA LİNÇ EDİLDİ

Feraye Tanyolaç'tan bir erkek çocuğu babası olan Kaya Çilingiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla adeta linç edildi.

ELİNE SİLAH VERİP FOTOĞRAFINI ÇEKTİ

OğluHüseyin Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra Çilingiroğlu ile sıklıkla vakit geçirmeye çalışan Kaya Çilingiroğlu, son paylaşımında oğlunun eline silah verip çektiği fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafı gören takipçileri Çilingiroğlu'na, "Sen nasıl bir babasın" yorumları yapıldı.

#Hülya Avşar #Kaya Çilingiroğlu #sosyal medya #fotograf #Silah
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