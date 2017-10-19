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19 Ekim Günlük Burç Yorumu
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"Oğluma, kız çocuğu kıyafetleri giydirip makyaj yapıyor"

Ebru Şallı'nın sevgilisi Uğur Akkuş, boşanma aşamasındaki eşi için "Psikolojik sorunları var, oğluma kız çocuğu kıyafetleri giydiriyor." diyerek bomba iddialarda bulundu

"Oğluma, kız çocuğu kıyafetleri giydirip makyaj yapıyor"

Ebru Şallı'nın sevgilisi Uğur Akkuş, boşanma aşamasındaki eşi için "Psikolojik sorunları var, oğluma kız çocuğu kıyafetleri giydiriyor." diyerek bomba iddialarda bulundu

19 Ekim 2017 Perşembe 09:13
"Oğluma, kız çocuğu kıyafetleri giydirip makyaj yapıyor"
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MANKEN Ebru Şallı'nın evli iş adamı  Uğur Akkuş ile sevgili olması gündeme bomba gibi düşmüştü.  Uğur Akkuş'a eşi Gonca  Akkuş boşanma davası açınca velayet savşaları da başladı.  Uğur Akkuş, boşanma aşamasındaki eşi için çok setr iddialarda bulundu.

"OĞLUMA MAKYAJ YAPIYOR"

İstanbul Aile Mahkemesi'nde karşı dava açan  Uğur Akkuş, eşinin psikolojik sorunlar yaşadığını savundu. Gonca  Akkuş'un oğluna kız kıyafetleri giydirip makyaj yaptığını ileri süren  Akkuş, çocuklarının velayetini ve boşanmalarına karar verilmesini istedi.

GONCA AKKUŞ 40 MİLYON TL'LİK TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Gonca  Akkuş ise iki çocuğunun babası  Uğur Akkuş'un  Ebru Şallı île  Bodrum kaçamağını affetmedi.  Akkuş, eşine 40 milyon TL tazminat talebiyle boşanma davası açtı.

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Uğur AkkuşEbru ŞallıİstanbulMakyaj
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