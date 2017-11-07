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Ödül törenine damga vuran kare! Bir anda dudaklarına yapıştı

Kate Winslet, ödül aldığı Hollywood Film Ödülleri gecesinde oyuncu Allison Janney'in dudaklarına yapışarak geceye damgasını vurdu

Ödül törenine damga vuran kare! Bir anda dudaklarına yapıştı

Kate Winslet, ödül aldığı Hollywood Film Ödülleri gecesinde oyuncu Allison Janney'in dudaklarına yapışarak geceye damgasını vurdu

07 Kasım 2017 Salı 10:05
Ödül törenine damga vuran kare! Bir anda dudaklarına yapıştı
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HOLLYWOOD filmlerinin ve oyuncularının ödüllendirildiği  Hollywood Film Ödülleri, önceki gece  Los Angeles'taki The Beverly Hilton'da düzenlendi. Oscar, Grammy ve Altın  Küre sahibi başarılı oyuncu  Kate Winslet, 27  Aralık'ta vizyona girecek 'Wonder Wheel' filmindeki performansıyla gecede ' Hollywood Aktrist Ödülü'nün sahibi oldu.

BİR ANDA DUDAKLARINA YAPIŞTI

Oyuncu, sahneden ineceği sırada, sahneye ödülünü alması için  ABD'li oyuncu  Allison Janney davet edildi. Janney'i sahnede tebrik eden Winslet, bir anda arkadaşının dudaklarına yapıştı, herkesi şaşkına uğrattı. Hareketiyle geceye damgasını vuran  Kate Winslet, bunu sadece  Allison Janney'i tebrik etmek için yaptığını söyledi.

ÖDÜL MUTLULUĞU

Angelina Jolie de  Hollywood Film Ödülleri'ne katılanlar arasındaydı. Jolie, gecede yönetmen koltuğunda oturduğu 'First They Killed My Father' filmiyle ödül aldı. Törene gri ipek bir elbiseyle katılan oyuncu, kırmızı halıda verdiği bol gülücüklü pozlarla dikkat çekti.

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Los AngelesAllison JanneyKate WinsletHollywoodMagazin
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