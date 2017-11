Ödül törenine damga vuran kare! Bir anda dudaklarına yapıştı

HOLLYWOOD filmlerinin ve oyuncularının ödüllendirildiği Hollywood Film Ödülleri, önceki gece Los Angeles'taki The Beverly Hilton'da düzenlendi. Oscar, Grammy ve Altın Küre sahibi başarılı oyuncu Kate Winslet, 27 Aralık'ta vizyona girecek 'Wonder Wheel' filmindeki performansıyla gecede ' Hollywood Aktrist Ödülü'nün sahibi oldu.

BİR ANDA DUDAKLARINA YAPIŞTI

Oyuncu, sahneden ineceği sırada, sahneye ödülünü alması için ABD'li oyuncu Allison Janney davet edildi. Janney'i sahnede tebrik eden Winslet, bir anda arkadaşının dudaklarına yapıştı, herkesi şaşkına uğrattı. Hareketiyle geceye damgasını vuran Kate Winslet, bunu sadece Allison Janney'i tebrik etmek için yaptığını söyledi.

ÖDÜL MUTLULUĞU

Angelina Jolie de Hollywood Film Ödülleri'ne katılanlar arasındaydı. Jolie, gecede yönetmen koltuğunda oturduğu 'First They Killed My Father' filmiyle ödül aldı. Törene gri ipek bir elbiseyle katılan oyuncu, kırmızı halıda verdiği bol gülücüklü pozlarla dikkat çekti.