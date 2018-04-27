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O ülkeye kahkaha ihracatı

Türk komedi filmleri Çin'e açıldı. 'Hababam Sınıfı'ndan 'Düğün Dernek'e kadar birçok komedi filmi, Çince altyazıyla ÇiN'deki çeşitli etkinliklerde gösteriliyor.

O ülkeye kahkaha ihracatı

Türk komedi filmleri Çin'e açıldı. 'Hababam Sınıfı'ndan 'Düğün Dernek'e kadar birçok komedi filmi, Çince altyazıyla ÇiN'deki çeşitli etkinliklerde gösteriliyor.

27 Nisan 2018 Cuma 09:09
O ülkeye kahkaha ihracatı
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'Tosun Paşa', 'Hababam Sınıfı', 'Şabanoğlu Şaban' gibi klasikler Türk-Çin Derneği tarafından Çince altyazıyla ülke kanallarında gösterilmeye başlandı.

Filmlerin gördüğü ilgi sonrası gelen talep üzerine BKM, 'Ekşi Elmalar'ın da aralarında olduğu birçok filmi Çin televizyonlarına sattı. 

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Türk Komedi FilmleriÇince Altyazıyla
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