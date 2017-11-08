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O Ses yarışmacısı ile anılan Hadise'den 7 yıl sonra bir ilk

Adı O Ses yarışmacısı Dodan Özer ile anılan Hadise, yeni klibinde sevgilisi rolünde oynattığı Aurellien Muller ile kamera karşısına el ele geçti

O Ses yarışmacısı ile anılan Hadise'den 7 yıl sonra bir ilk

Adı O Ses yarışmacısı Dodan Özer ile anılan Hadise, yeni klibinde sevgilisi rolünde oynattığı Aurellien Muller ile kamera karşısına el ele geçti

08 Kasım 2017 Çarşamba 11:24
O Ses yarışmacısı ile anılan Hadise'den 7 yıl sonra bir ilk
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TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses  Türkiye'nin jürisi  Hadise, geçen senenin şampiyonu Dodan Özer ile aşk yaşadığı söylenmişti. İddialara ateş püsküren  Hadise, yeni klibinde sevgilisini canlandıran manken Aurellien ile kamera karşısına geçti.

7 YIL SONRA İLK KEZ EL ELE GÖRÜNTÜ VERDİ

Sıfır Tolerens klibi için kamera karşısına geçen  Hadise, 7 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi.  Hadise, Aurelien Muller ile el ele poz verdi.

KLİBİNDE OYNATTI

Ünlü şarkıcı  Hadise, "Sıfır Tolerans" isimli şarkısına çekti. Klipte  Hadise'nin sevgilisini manken Aurelien Muller canlandırdı. İkili arasındaki uyum dikkat çekti.  Hadise gerçek hayatında en son 2010'da eski sevgilisi  Sinan Akçıl ile el ele görüntülenmişti. 7 yıl sonra rol gereği de olsa Fransız mankenle objektiflere el ele poz verdi.

İşte  Hadise ve yeni aşkı:

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TürkiyeHadiseMagazin
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