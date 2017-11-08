O Ses yarışmacısı ile anılan Hadise'den 7 yıl sonra bir ilk

TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye'nin jürisi Hadise, geçen senenin şampiyonu Dodan Özer ile aşk yaşadığı söylenmişti. İddialara ateş püsküren Hadise, yeni klibinde sevgilisini canlandıran manken Aurellien ile kamera karşısına geçti.
7 YIL SONRA İLK KEZ EL ELE GÖRÜNTÜ VERDİ
Sıfır Tolerens klibi için kamera karşısına geçen Hadise, 7 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi. Hadise, Aurelien Muller ile el ele poz verdi.
KLİBİNDE OYNATTI
Ünlü şarkıcı Hadise, "Sıfır Tolerans" isimli şarkısına çekti. Klipte Hadise'nin sevgilisini manken Aurelien Muller canlandırdı. İkili arasındaki uyum dikkat çekti. Hadise gerçek hayatında en son 2010'da eski sevgilisi Sinan Akçıl ile el ele görüntülenmişti. 7 yıl sonra rol gereği de olsa Fransız mankenle objektiflere el ele poz verdi.
İşte Hadise ve yeni aşkı:
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