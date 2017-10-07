O Ses Türkiye birincileri şimdi ne yapıyor?

YILDIZ Tilbeli O Ses Türkiye yeni sezon başlıyor. O Ses Türkiye ilk tanıtımını yaptı. TV8'in sevilen ses yarışması O Ses Türkiye'nin jüri koltuğunda bu sene Yıldız Tilbe, Murat Boz, Gökhan ve Hakan kardeşler ve Hadise yer alacak. İlk çekimlerine Yıldız Tilbe çılgın dansıyla damga vurdu. Yıldız Tilbe'nin Sibel Can'ın yerine geldiği biliniyor. Peki Acun Ilıcalı’nın fenomen yarışmasının eski birincileri kimler? İşte O Ses Türkiye 2012, O Ses Türkiye 2013, O Ses Türkiye 2014, O Ses Türkiye 2015 ve O Ses Türkiye 2016 birincileri…

Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla O Ses Türkiye yeni jürisiyle birlikte çekilmiş ilk fotoğrafı paylaşmıştı. TV8'in sevilen ses yarışması O Ses Türkiye'nin jüri koltuğunda bu sene Yıldız Tilbe, Murat Boz, Gökhan ve Hakan kardeşler ve Hadise yer alacak. Yıldız Tilbe'nin Sibel Can'ın yerine geldiği biliniyor. O Ses Türkiye'nin ilk çekimlerine Yıldız Tilbe çılgın dansıyla damga vurdu. Ancak dikkatlerden kaçmayan bir detay var. İlk sezonunda Gökhan'a eşlik etmeyen ikizi Hakan bu yılın jürileri fotoğrafında yok. İlk tanıtım videosu yayımlandı.

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği şarkı ve ses yarışması O Ses Türkiye, 7. sezonuyla izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Jüri üyelerinin seçmiş olduğu yarışmacılardan oluşan takımlar birbiri arasında yarışacak ve son olarak da O Ses Türkiye şampiyonu belirlenecek. Büyük merakla beklenen O Ses Türkiye, 7 Ekim 2017 tarihinde saat 20:00'de TV8'de başlayacak. İşte O Ses Türkiye tüm sezon birincileri…

O SES TÜRKİYE BİRİNCİLERİ (TÜM SEZONLAR)

2012 BİRİNCİSİ OĞUZ BERKAY FİDAN

2012 yılında gerçekleşen ilk O Ses Türkiye’de Murat Boz, Hadise, Mustafa Sandal ve Hülya Avşar jüri üyeliği yapmıştı. O Ses Türkiye 1. sezon şampiyonu ise Oğuz Berkay Fidan olmuştu.

İlk sezonu Show TV’de yayınlanan O Ses Türkiye’de Hadise’nin yarışmacısı 4.’ncü, Murat Boz’un yarışmacısı Oğuz Berkay Fidan ise birinci olmuştu.

Yarışma ilk başladığında, O Ses Türkiye hem jüri kadrosunun gücü hem de yarışmanın ilk defa seyirciyle buluşması açısından oldukça dikkat çekti. İlk yarışmada, Murat Boz’un kurduğu ekipten Oğuz Berkay Fidan birinci olarak çıkmıştı.

Oğuz Berkay’ın müzik kariyerinin nasıl şekilleneceği uzun süre konuşuldu hatta Murat Boz’un onu piyasaya nasıl süreceği merakla bekleniyordu.

Ancak Oğuz Berkay aradan geçen yaklaşık 4 senenin ardından ancak “Beni Ellerden Sayma” adlı şarkısıyla adından söz ettirebildi.

2013 BİRİNCİSİ MUSTAFA BOZKURT

O Ses Türkiye 2.sezonunda jüri Murat Boz, Hadise, Mustafa Sandal ve Hülya Avşar’dan oluştu. Bu yıl Murat Boz ile Hülya Avşar’ın yarışmacıları birincilik adayı oldular. Ancak finalde Mustafa Sandal’ın yarışmacısı Mustafa Bozkurt şampiyon olmuştu.

İkinci sezonun birincisi Mustafa Sandal’ın ekibinden Mustafa Bozkurt oldu ve sesinin Ahmet Kaya’ya benzerliği dışında kendisinden pek de fazla söz edilmedi.

2014 BİRİNCİSİ HASAN DOĞRU

O Ses Türkiye 3.sezonunda jüri değişikliğine gidilerek Mustafa Sandal ve Hülya Avşar’ın yerine Gökhan ile Ebru Gündeş gelmişti. 2014 yılındaki yarışmada jüri Murat Boz, Hadise, Gökhan ve Ebru Gündeş’ten oluşmuştu.

O Ses Türkiye 2014 finaline kalan 4 isim de Gökhan Özoğuz takımından çıkmıştı. Tüm dünya formatları arasında bir ilk olan bu gelişmeden sonra O Ses Türkiye 3.sezon şampiyonu Hasan Doğru olmuştu.

Üçüncü sezona geldiğimizde, O Ses Türkiye yarışmasının birincilik koltuğunda Gökhan Özoğuz’un ekibinden çıkan Hasan Doğru oturuyordu. Hasan Doğru, fiziğinden beklenmeyen bir performans sergileyerek uzun süre gündemde kalsa da müzik piyasasında üst sıralara tırmanamadı. Doğru geride bıraktığımız günlerde verdiği kilolarla gündeme gelmişti.

2015 BİRİNCİSİ ELNUR HÜSEYNOV

Hadise, Gökhan, Ebru Gündeş, Mazhar Alanson-Özkan Uğur’dan oluşan jüri üyesi ile O Ses Türkiye 4.sezonunda şampiyon Ebru Gündeş’in takımından çıktı. Eşsiz sesi ve eğitimiyle daha yarışmanın ilk gününden dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Elnur Hüseynov O Ses Türkiye 2015 şampiyonu olmuştu.

O Ses Türkiye’nin Emre’den bir önceki kazananı yani dördüncü sezon birincisi, Ebru Gündeş’in takımından Elnur Hüseynov oldu. Sesi çok iyi olsa da Azeri asıllı Huseynov’un adını henüz duymayan o kadar çok kişi var ki… Huseynov ülkemizde adını pek duyurmasa da Azerbaycan’ı Eurovision’da temsil etti.

2016 BİRİNCİSİ EMRE SERTKAYA

O Ses Türkiye 5. sezonunda jüri Murat Boz, Hadise, Ebru Gündeş, Gökhan ve Hakan Özoğuz’dan oluşuyordu. Oldukça heyecanlı geçen bir sezona damgasını vuran O Ses Türkiye 2016 şampiyonu ise Gökhan ve Hakan’ın takımında yer alan Emre Sertkaya oldu.