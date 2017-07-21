O Ses jürisinde büyük sürpriz! Acun, ünlü şarkıcıyı doğruladı

ACUN Ilıcalı önceki akşam Etiler'de bulunan Miyabi adlı Uzak Doğu mutfağına sahip restoranda Eser Yenenler, İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'la bir araya geldi.
"YILDIZ'I O SES TÜRKİYE'YE YAKIŞTIRIYORUM"
Önümüzdeki yayın sezonunda başlayacak olan, 'O Ses Türkiye'nin jüri koltuğunda Yıldız Tilbe'nin olacağı iddialarına açıklık getiren Ilıcalı, "Kesin bir toplantı yapmadık. Sadece ufak bir beyin jimnastiği yaptık. Ben Yıldız Tilbe'yi 'O Ses Türkiye'ye yakıştırıyorum. Çok değerli bir sanatçı, çok renk katacaktır" dedi.
"3 ADAM'I YOLLAMADIK"
Ilıcalı, '3 Adam' programını sunan Yenenler, Büyükak ve Koç'la yollarını ayırdıkları haberlerine, "Biz 3 Adam'la hafta da bir görüşürüz. 'Acun, 3 Adam'ı yolladı' haberleri kesinlikle doğru değil. Onlar başka projelerle uğraşacaklar ve beraber olacağımız işler de olacak. Ama televizyon programı yapmayacağız. Gönül bağlarımız bir" şeklinde cevap verdi.
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