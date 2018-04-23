O elbiseyi bağışladı

BERGÜZAL Korel, çocuk istismarına dikkat çekmek için Watergarden İstanbul tarafından başlatılan iyilik hareketine destek verdi. “Çocuğunuza susmayı değil, sesini çıkarmayı öğretin” diyen oyuncu, 26 Nisan’da açılacak sergiye elbisesini bağışladı. Korel’in, Önce Çocuk projesinde çocuklara masal okurken giydiği o elbise, iyilik hareketi yararına satışa sunulacak.

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