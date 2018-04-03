MESUT Yar bugünkü köşesinde Survivor'da son dönemde meydana gelen değişiklileri yazdı. İşte 'Survivor'un en değişken yılı başlıklı o yazı

Beni şaşırtmadı. Başından beri All Star takımıyla Gönüllüler arısında kapanmayacağı çok belli olan bir makas vardı...

Karşılaşmaların tamamına yakınını kaybeden Gönüllüler takımı hem içten parçalandı hem de moral motivasyon olarak bitti...

Hâl böyle olunca “rekabet” odaklı izleyici için “Survivor”un (TV8) bir çekim alanı kalmadı. Tam da bu sırada Acun Ilıcalı’dan müdahale geldi...

All Star ikiye bölündü ve diğer yarışmacılar da bu iki takıma dağıtıldı. Şimdi güçlülerin güçlülerle rekabetini izleyeceğiz. O ada Haziran sonunu başka türlü göremezdi. Kimse “icat çıkarıyor” diye Acun’a kızmasın!