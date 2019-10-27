Nusret'in sırrı ortaya çıktı! Her ay 20 bin TL ödüyor...
Instagram’da 23 milyon 600 bin takipçisi olan Nusret Gökçe yaptığı paylaşımlarla bu sayıyı sürekli artırıyor.
MAGAZİN 27.10.2019, 19:51
NUSRET'İN bu rakama ulaşmasındaki sır aylık 20 bin TL’ye işe aldığı sosyal medya uzmanıymış.
Nusret’in verdiği pozlar, çektiği videolar, yaptığı diğer tüm paylaşımlara bu uzman karar veriyormuş. İkili hiç ayrılmıyormuş.
Öyle ki, Nusret dünyanın neresine giderse gitsin sosyal medya uzmanını da yanında götürüyormuş.
Yakınlarına da şöyle söylüyormuş: “Süper çalışıyor. Bu yüzden 2020’de ona iyi bir zam yapacağım, aylık maaşı 30 bin TL olacak.”
EN ÇOK TAKİPÇİSİ OLAN TÜRK!
Ünlü etçiyi ınstagram'da 23 milyon 660 bin kullanıcı takip ediyor. Gökçe bu olanda dünyada en çok takip edilen Türk konumunda. (Posta)
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