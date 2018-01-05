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Nusret'in hamburgeri ağlattığı video 15 saatte 3 milyon izlendi

Sosyal medyada 10 milyondan fazla takipçisi olan Nusret Gökçe'nin "Hamburger ağladı" notuyla paylaştığı video birçok ünlüyü kıskandıracak izlenme sayısına ulaştı

Nusret'in hamburgeri ağlattığı video 15 saatte 3 milyon izlendi

Sosyal medyada 10 milyondan fazla takipçisi olan Nusret Gökçe'nin "Hamburger ağladı" notuyla paylaştığı video birçok ünlüyü kıskandıracak izlenme sayısına ulaştı

05 Ocak 2018 Cuma 16:19
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TUZLAMA sahnesi ile sosyal medyada fenomen olan işletmeci Nusret Gökçe, Instagram'daki paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

SON VİDEOSU 15 SAATTE 3 MİLYON İZLENDİ

Sosyete kasabının son paylaştığı 'Hamburger ağladı' notunu düştüğü videoya 15 saatte 3 milyona yakın sosyal medya kullanıcısı tarafından izlendi.

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Son Güncelleme: 05.01.2018 16:24
Anahtar Kelimeler:
İnstagramGökçeMagazinNusretHamburger
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