Nusret'in hamburgeri ağlattığı video 15 saatte 3 milyon izlendi

TUZLAMA sahnesi ile sosyal medyada fenomen olan işletmeci Nusret Gökçe, Instagram'daki paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
SON VİDEOSU 15 SAATTE 3 MİLYON İZLENDİ
Sosyete kasabının son paylaştığı 'Hamburger ağladı' notunu düştüğü videoya 15 saatte 3 milyona yakın sosyal medya kullanıcısı tarafından izlendi.
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