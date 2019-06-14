Nusret Gökçe: 10 sene önce aylık 400 dolara çalışıyordum

İSTANBUL, New York, Miami, Dubai ve Abu Dabi’de et lokantaları olan, 3 ay önce Park Hyatt Maçka Otel’i alan Nusret Gökçe sosyal medyada şöyle paylaşım yaptı:

“Hayalinizden asla vazgeçmeyin. 14 yaşımda kasapta çıraktım. 10 sene önce aylık 400 dolara çalışıyordum. Şimdi ise 1.5 milyar dolarlık bir şirketim var.”

Amerikalı bir yayınevinden başarı öyküsünü yazması için teklif alan Nusret kitapta şu satırlara yer verecek:

'SIRRIM, NEREDEN GELDİĞİMİ UNUTMAMAK'

“İlkokul mezunuyum. Eğitimim yok. Ama her şeyi çabuk öğrenirim. Zaman içinde kendimi geliştirdim. Hâlâ uğraşıyorum. Sırrım; nereden geldiğimi hiç unutmamak.”

“Sektörde inanılmaz bir rekabet var, sıyrılmanın yolunu bulacaksın. Bir hikayeyi satman, insanları büyülemen gerekiyor. Yoksa kimseye ekmek yok.”

“Bana sinir oluyorlar, görgüsüz buluyorlar. İyi de kardeşim, maden işçisinin oğluyum. Annem ve babam okuma-yazma bilmiyor. Su satıp ayakkabı boyararak işe başladım. Hakkımda atıp tutanların, bir ömür çalışamayacağı kadar çalıştım. Çalışmadan bir halt olmaz."

“Ben işi şişirmem! Çırakken bile temizliği farklı yapardım. Yerleri başka türlü süpürürdüm.”

“Şansa inanıyorum, ama kendin yaratmalısın. Oturarak başarıya ulaşan tek canlı tavuk. Her sabah 07.00’de güne başlarım, gece 01.00’e kadar çalışırım.”