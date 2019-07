Nusret etin içine koyduğu tek taş yüzükle sosyal medyanın gündemine oturdu

NUSRET Gökçe, sıklıkla sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımlarıyla gündeme geliyordu.

Etleri kesmeyi bir şov haline getiren Nusret, bu sefer paylaştığı bir fotoğrafla gündem oldu ve kafaları karıştırdı.

Nusret, Instagram'da etin arasında sıkıştırılmış bir tek taş yüzük fotoğrafı paylaşarak "She said yes (evet dedi)" notunu paylaştı ve bir anda takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Nusret'in bu paylaşımı, takipçilerinin ''Evleniyor musun?'' sorularına neden oldu.

Beş çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen Nusret Gökçe, yaşadığı zorlukları şu sözlerle anlatmıştı:

"1994-1995 yaş 13, ilkokuldan mezun olduktan sonra maddi imkansızlıklardan dolayı okul hayatımı bitirip kasap çırağı olarak işe başladım. Her gün 18-20 saat çalışıp babadan 1 TL istemedim, istesem de yoktu. 2009-2010'da sadece 12 masa 10 çalışan, sene 2017 12 restoran 1000 çalışan ve karşınızda bir dünya markası. Hepimizin markası, hepimizin başarısı."